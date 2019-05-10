Двоє військових загинули у ДТП у Києві

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П'ятниця, 10 травня 2019, 14:15

Двоє військовослужбовців загинули у результаті аварії на Кільцевій дорозі у Києві вранці 10 травня.

Про це повідомляє поліція Києва.

Відзначається, що автомобіль "ВАЗ" з двома військовими скоїв наїзд на припарковану вантажівку "МАН", яка знаходилась з правого краю проїжджої частини дороги. 

"Внаслідок зіткнення водій машини "ВАЗ" та його пасажир загинули на місці пригоди. Встановлено, що загиблі – військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.  

 

На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Українська правда

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Теми: Київ ДТП


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