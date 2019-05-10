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Двое военных погибли в ДТП в Киеве

Пятница, 10 мая 2019, 14:15

Двое военнослужащих погибли в результате аварии на Кольцевой дороге в Киеве утром 10 мая.

Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что автомобиль "ВАЗ" с двумя военными совершил наезд на припаркованный грузовик "МАН", который находился с правого края проезжей части дороги.

"В результате столкновения водитель машины "ВАЗ" и его пассажир погибли на месте происшествия. Установлено, что погибшие – военнослужащие", - говорится в сообщении. 

 

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Украинская правда
Темы: КиевДТП
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