Двое военных погибли в ДТП в Киеве

Двое военнослужащих погибли в результате аварии на Кольцевой дороге в Киеве утром 10 мая.

Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что автомобиль "ВАЗ" с двумя военными совершил наезд на припаркованный грузовик "МАН", который находился с правого края проезжей части дороги.

"В результате столкновения водитель машины "ВАЗ" и его пассажир погибли на месте происшествия. Установлено, что погибшие – военнослужащие", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.