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До "Борисполя" у годину пік пускатимуть тандем-експрес

П'ятниця, 10 травня 2019, 17:37

ПАТ "Укрзалізниця" вирішила запустити тандем-експрес до аеропорту "Бориспіль", зважаючи на потребу пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба залізниці у Facebook

"Є попит – є пропозиція! Тандем-експрес! Від сьогодні у пікові години – регулярні здвоєні склади Kyiv Boryspil Express", - йдеться в повідомленні.

Тандем-експрес курсуватиме з Києва – о 17:00, а з "Борисполя" – о 17:41.

Відзначається, що експрес уже перевіз 300 тисяч пасажирів.

Нагадаємо: 

  • Kyiv Boryspil Express почав роботу 30 листопада 2018 року.
  • "Укрзалізниця" почала скасовувати рейси поїзда "Київ Бориспіль Експрес" на п'ятий день після запуску регулярного сполучення.
  • 1 грудня 2018 року залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту "Бориспіль" через проблеми із двигуном.
  • 4 грудня експрес зламався вдруге.  

Українська правда
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