До "Борисполя" у годину пік пускатимуть тандем-експрес
ПАТ "Укрзалізниця" вирішила запустити тандем-експрес до аеропорту "Бориспіль", зважаючи на потребу пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба залізниці у Facebook
"Є попит – є пропозиція! Тандем-експрес! Від сьогодні у пікові години – регулярні здвоєні склади Kyiv Boryspil Express", - йдеться в повідомленні.
Тандем-експрес курсуватиме з Києва – о 17:00, а з "Борисполя" – о 17:41.
Відзначається, що експрес уже перевіз 300 тисяч пасажирів.
Нагадаємо:
- Kyiv Boryspil Express почав роботу 30 листопада 2018 року.
- "Укрзалізниця" почала скасовувати рейси поїзда "Київ Бориспіль Експрес" на п'ятий день після запуску регулярного сполучення.
- 1 грудня 2018 року залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту "Бориспіль" через проблеми із двигуном.
- 4 грудня експрес зламався вдруге.
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