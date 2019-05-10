До "Борисполя" у годину пік пускатимуть тандем-експрес

ПАТ "Укрзалізниця" вирішила запустити тандем-експрес до аеропорту "Бориспіль", зважаючи на потребу пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба залізниці у Facebook

"Є попит – є пропозиція! Тандем-експрес! Від сьогодні у пікові години – регулярні здвоєні склади Kyiv Boryspil Express", - йдеться в повідомленні.

Тандем-експрес курсуватиме з Києва – о 17:00, а з "Борисполя" – о 17:41.

Відзначається, що експрес уже перевіз 300 тисяч пасажирів.

Нагадаємо: