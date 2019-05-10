В "Борисполь" в час пик будут пускать тандем-экспресс

ПАО "Укрзализныця" решила запустить тандем-экспресс в аэропорт "Борисполь", учитывая потребность пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги в Facebook

"Есть спрос – есть предложение! Тандем-экспресс! С сегодняшнего дня в пиковые часы – регулярные сдвоенные составы Kyiv Boryspil Express", - говорится в сообщении.

Тандем-экспресс будет курсировать из Киева – в 17:00, а из "Борисполя" – в 17:41.

Отмечается, что экспресс уже перевез 300 тысяч пассажиров.

Напомним: