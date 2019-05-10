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В "Борисполь" в час пик будут пускать тандем-экспресс

Пятница, 10 мая 2019, 17:37

ПАО "Укрзализныця" решила запустить тандем-экспресс в аэропорт "Борисполь", учитывая потребность пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги в Facebook

"Есть спрос – есть предложение! Тандем-экспресс! С сегодняшнего дня в пиковые часы – регулярные сдвоенные составы Kyiv Boryspil Express", - говорится в сообщении. 

Тандем-экспресс будет курсировать из Киева – в 17:00, а из "Борисполя" – в 17:41.

Отмечается, что экспресс уже перевез 300 тысяч пассажиров.

Напомним: 

  • Kyiv Boryspil Express начал работу 30 ноября 2018 года.
  • "Укрзализныця" начала отменять рейсы поезда "Киев Борисполь Экспресс" на пятый день после запуска регулярного сообщения.
  • 1 декабря 2018 года железнодорожный экспресс почти на полтора часа опоздал в аэропорт "Борисполь" из-за проблем с двигателем.
  • 4 декабря экспресс до "Борисполя" сломался во второй раз.

Украинская правда

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