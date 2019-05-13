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Британська "Партія Брекзіту" лідирує в опитуваннях перед виборами до Європарламенту

Понеділок, 13 травня 2019, 02:34

Партія ініціатора "Брекзіту" Найджела Фараджа з 34% випереджає в опитуванні консерваторів Терези Мей і лейбористів разом узятих.

Про це свідчать дані соціологічної служби Opinium, опубліковані в неділю в газеті The Observer, пише DW.

Заснована на початку 2019 року "Партія Брекзіту" лідирує в опитуваннях у Великій Британії напередодні виборів до Європарламенту. Партія, якою керує ініціатор кампанії з виходу Великої Британії з ЄС Найджел Фарадж, претендує на 34 відсотки голосів у майбутньому голосуванні.

Таким чином, "Партія Брекзіту" може показати на цих виборах результат, що перевищує показники двох традиційно найбільших партій країни - Лейбористської і Консервативної - разом узятих.

Згідно з опитуванням, лейбористи отримають 21 відсоток голосів, консерватори на чолі з прем'єр-міністром Терезою Мей - 11 відсотків. Партію Мей можуть випередити ще противники "Брекзіту", "Ліберальні демократи", з 12 відсотками. Далі йдуть "зелені" з 8 відсотками і колишня партія Фараджа UKIP - 4 відсотки.

Опитування Opinium також показало, що британці погано уявляють позицію найбільших партій з питання виходу країни з Євросоюзу.

Так, 36% заявили, що не знайомі з поглядами консерваторів у цій темі, 38% сказали те ж саме про лейбористів. Причому серед тих виборців, які говорять про розуміння позицій цих партій, є суттєві різночитання. По 23% опитаних вважають, що партія Мей виступає за м'який або жорсткий "Брекзіт". У той же час 25% респондентів переконані, що лейбористи хочуть зберегти Велику Британію в ЄС, а 31% приписує їм підтримку регульованого розставання з Євросоюзом.

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Теми: Велика БританіяBrexitЄвропарламент
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