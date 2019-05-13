Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская "Партия Брекзита" лидирует в опросах перед выборами в Европарламент

Понедельник, 13 мая 2019, 02:34

Партия инициатора "Брекзита" Найджела Фараджа с 34% опережает в опросе консерваторов Терезы Мэй и лейбористов вместе взятых.

Об этом свидетельствуют данные социологической службы Opinium, опубликованные в воскресенье в газете The Observer, пишет DW.

Основанная в начале 2019 года "Партия Брекзита" лидирует в опросах в Великобритании накануне выборов в Европарламент. Партия, которой руководит инициатор кампании по выходу Великобритании из ЕС Найджел Фарадж, претендует на 34 процента голосов на грядущем голосовании.

Таким образом, "Партия Брекзита" может показать на этих выборах результат, превышающий показатели двух традиционно крупнейших партий страны - Лейбористской и Консервативной - вместе взятых.

Согласно опросу, лейбористы получат 21 процент голосов, консерваторы во главе с премьер-министров Терезой Мэй - 11 процентов. Партию Мэй могут опередить еще противники "Брекзита", "Либеральные демократы", с 12 процентами. Дальше идут "зеленые" с 8 процентами и бывшая партия Фараджа UKIP - 4 процента.

Опрос Opinium также показал, что британцы плохо представляют позицию крупнейших партий по вопросу выхода страны из Евросоюза.

Так, 36% заявили, что не знакомы со  взглядами консерваторов по этой теме, 38% сказали то же самое о лейбористах. Причем среди тех избирателей, которые говорят о понимании позиций этих партий, есть существенные разночтения. По 23% опрошенных считают, что партия Мэй выступает за мягкий или жесткий "Брекзит". В то же время 25% респондентов убеждены, что лейбористы хотят сохранить Великобританию в ЕС, а 31% приписывает им поддержку регулируемого расставания с Евросоюзом.

Напомним:

  • О создании Партии Brexit Фарадж объявил лишь в начале апреля. Партия создана в знак протеста против того, что Британия не смогла выйти из ЕС вовремя.
  • Выборы в Европейский парламент должны пройти с 23 по 26 мая.
  • Лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.
  • Лидеры ЕС также решили, если Великобритания не одобрит соглашение до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияBrexitЕвропарламент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Великобритания
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: