Британская "Партия Брекзита" лидирует в опросах перед выборами в Европарламент

Партия инициатора "Брекзита" Найджела Фараджа с 34% опережает в опросе консерваторов Терезы Мэй и лейбористов вместе взятых.

Об этом свидетельствуют данные социологической службы Opinium, опубликованные в воскресенье в газете The Observer, пишет DW.

Основанная в начале 2019 года "Партия Брекзита" лидирует в опросах в Великобритании накануне выборов в Европарламент. Партия, которой руководит инициатор кампании по выходу Великобритании из ЕС Найджел Фарадж, претендует на 34 процента голосов на грядущем голосовании.

Таким образом, "Партия Брекзита" может показать на этих выборах результат, превышающий показатели двух традиционно крупнейших партий страны - Лейбористской и Консервативной - вместе взятых.

Согласно опросу, лейбористы получат 21 процент голосов, консерваторы во главе с премьер-министров Терезой Мэй - 11 процентов. Партию Мэй могут опередить еще противники "Брекзита", "Либеральные демократы", с 12 процентами. Дальше идут "зеленые" с 8 процентами и бывшая партия Фараджа UKIP - 4 процента.

Опрос Opinium также показал, что британцы плохо представляют позицию крупнейших партий по вопросу выхода страны из Евросоюза.

Так, 36% заявили, что не знакомы со взглядами консерваторов по этой теме, 38% сказали то же самое о лейбористах. Причем среди тех избирателей, которые говорят о понимании позиций этих партий, есть существенные разночтения. По 23% опрошенных считают, что партия Мэй выступает за мягкий или жесткий "Брекзит". В то же время 25% респондентов убеждены, что лейбористы хотят сохранить Великобританию в ЕС, а 31% приписывает им поддержку регулируемого расставания с Евросоюзом.

Напомним: