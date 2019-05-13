Вибори президента в Литві: ніхто з кандидатів не набирає більше 50% голосів

До другого туру президентських виборів в Литві мають пройти економіст Гітанас Науседа і депутат, екс-міністр фінансів Ингрида Шимоніте.

Про це свідчать проміжні результати, пише Delfi.

За даними підрахунку голосів з 1415 дільниць з 1972, Науседа набрав 31,33% голосів.

За кандидата опозиційних консерваторів Шимоніте проголосували 25,13% виборців, прем'єр Саулюс Сквярняліс залишається третім з 23,78% голосів.

Другий тур президентських виборів відбудеться 26 травня одночасно з виборами до Європарламенту.

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