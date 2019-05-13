Выборы президента в Литве: никто из кандидатов не набирает более 50% голосов

Во второй тур президентских выборов в Литве должны пройти экономист Гитанас Науседа и депутат, экс-министр финансов Ингрида Шимоните.

Об этом свидетельствуют промежуточные результаты, пишет Delfi.

По данным подсчета голосов с 1415 участков из 1972, Г. Науседа набрал 31,33% голосов.

За кандидата оппозиционных консерваторов Шимоните проголосовали 25,13% избирателей, премьер Саулюс Сквярнялис остается третьим с 23,78% голосов.

Второй тур президентских выборов состоится 26 мая одновременно с выборами в Европарламент.

Читайте также: "Даля уходит с поста президента: как выборы изменят курс Литвы в отношении Украины".

Напомним: