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Выборы президента в Литве: никто из кандидатов не набирает более 50% голосов

Понедельник, 13 мая 2019, 04:28

Во второй тур президентских выборов в Литве должны пройти экономист Гитанас Науседа и депутат, экс-министр финансов Ингрида Шимоните.

Об этом свидетельствуют промежуточные результаты, пишет Delfi.

По данным подсчета голосов с 1415 участков из 1972, Г. Науседа набрал 31,33% голосов.

За кандидата оппозиционных консерваторов Шимоните проголосовали 25,13% избирателей, премьер Саулюс Сквярнялис остается третьим с 23,78% голосов.

Второй тур президентских выборов состоится 26 мая одновременно с выборами в Европарламент.

Читайте также: "Даля уходит с поста президента: как выборы изменят курс Литвы в отношении Украины".

Напомним:

  • Трое лидеров гонки декларируют практически одинаковый четкий проевропейский внешнеполитический курс и анонсируют продолжение дружественного к Украине курса и выступают за предоставление Украине членства в ЕС и НАТО.

Темы: Литвавиборы
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