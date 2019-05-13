Держсекретар США Майк Помпео вилетів у Брюссель і скасує візит до Москви, але зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим в Сочі, як і планувалося, 14 травня.

Про це повідомив представник держдепартаменту, пише Reuters.

Помпео попрямував до Брюсселя щоб провести переговори з європейськими чиновниками щодо Ірану та з інших питань, перш ніж відправитися в Росію, заявив чиновник, говорячи на умовах анонімності.

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