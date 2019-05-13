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Помпео вилетів у Брюссель і скасує візит до Москви

Понеділок, 13 травня 2019, 07:15
Помпео вилетів у Брюссель і скасує візит до Москви

Держсекретар США Майк Помпео вилетів у Брюссель і скасує візит до Москви, але зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим в Сочі, як і планувалося, 14 травня.

Про це повідомив представник держдепартаменту, пише Reuters.

Помпео попрямував до Брюсселя щоб провести переговори з європейськими чиновниками щодо Ірану та з інших питань, перш ніж відправитися в Росію, заявив чиновник, говорячи на умовах анонімності.

Нагадаємо:

  • 12 травня повідомлялося, що Держсекретар США Майк Помпео вирушив до Росії на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. У Москву він повинен був прибути 13 травня.
  • Планувалося, що в Москві Помпео зустрінеться з представниками посольства США та американської бізнес-спільноти, стурбованої арештом в Росії двох американців, серед яких - відомий інвестор Майкл Калві.
  • 14 травня Помпео має прибути в Сочі на переговори з Путіним і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
  • Раніше в Держдепі повідомили, що крім питання про контроль над озброєнням в ході зустрічі будуть обговорюватися питання України, Сирії, криза у Венесуелі і тема Ірану.

Теми: СШАРосіяІранЄС
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