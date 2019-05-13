Помпео отправился в Брюссель и отменит визит в Москву

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Понедельник, 13 мая 2019, 07:15

Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Брюссель и отменит визит в Москву, но встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи, как и планировалось, 14 мая.

Об этом сообщил представитель госдепартамента, пишет Reuters.

Помпео направился в Брюссель чтобы провести переговоры с европейскими чиновниками по Ирану и другим вопросам, прежде чем отправиться в Россию, заявил чиновник, говоря на условиях анонимности.

Напомним:

  • 12 мая сообщалось, что Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Москву он должен был прибыть 13 мая.
  • Планировалось, что в Москве Помпео встретится с представителями посольства США и американского бизнес-сообщества, обеспокоенного арестом в России двух американцев, среди которых - известный инвестор Майкл Калви.
  • 14 мая Помпео должен прибыть в Сочи на переговоры с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
  • Ранее в Госдепе сообщили, что кроме вопроса о контроле над вооружением в ходе встречи будут обсуждаться вопросы Украины, Сирии, кризис в Венесуэле и тема Ирана.

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Темы: США Росcия Иран ЕС


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