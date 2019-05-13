Помпео отправился в Брюссель и отменит визит в Москву
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Понедельник, 13 мая 2019, 07:15
Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Брюссель и отменит визит в Москву, но встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи, как и планировалось, 14 мая.
Об этом сообщил представитель госдепартамента, пишет Reuters.
Помпео направился в Брюссель чтобы провести переговоры с европейскими чиновниками по Ирану и другим вопросам, прежде чем отправиться в Россию, заявил чиновник, говоря на условиях анонимности.
Напомним:
- 12 мая сообщалось, что Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Москву он должен был прибыть 13 мая.
- Планировалось, что в Москве Помпео встретится с представителями посольства США и американского бизнес-сообщества, обеспокоенного арестом в России двух американцев, среди которых - известный инвестор Майкл Калви.
- 14 мая Помпео должен прибыть в Сочи на переговоры с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
- Ранее в Госдепе сообщили, что кроме вопроса о контроле над вооружением в ходе встречи будут обсуждаться вопросы Украины, Сирии, кризис в Венесуэле и тема Ирана.
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