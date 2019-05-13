Помпео отправился в Брюссель и отменит визит в Москву

Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Брюссель и отменит визит в Москву, но встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи, как и планировалось, 14 мая.

Об этом сообщил представитель госдепартамента, пишет Reuters.

Помпео направился в Брюссель чтобы провести переговоры с европейскими чиновниками по Ирану и другим вопросам, прежде чем отправиться в Россию, заявил чиновник, говоря на условиях анонимности.

Напомним: