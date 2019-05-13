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У червні українці двічі матимуть довгі вихідні

Понеділок, 13 травня 2019, 08:58
У червні українці двічі матимуть довгі вихідні

У червні 2019 року українці відпочиватимуть три дні поспіль двічі – з нагоди Трійці та з нагоди Дня Конституції.

Православне свято Трійця цього року припадає на 16 червня, наступний понеділок також не робочий, тож вихідними будуть 15-17 червня

День Конституції України відзначаємо 28 червня, у п’ятницю, тож поспіль також буде три дні вихідних: 28, 29 й 30 червня.

 

27 червня рекомендовано робити короткий робочий день.

Наступного разу довгі вихідні уряд рекомендував наприкінці літа: День Незалежності України, 24 серпня, припадає на суботу, попередній робочий день буде коротким, а 24-26 серпня – вихідні.  

"Українська правда" у Threads

Теми: святкування
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