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В июне у украинцев дважды будут длинные выходные

Понедельник, 13 мая 2019, 08:58
В июне у украинцев дважды будут длинные выходные

В июне 2019 года украинцы будут отдыхать три дня подряд дважды – по случаю Троицы и по случаю Дня Конституции.

Православный праздник Троица в этом году приходится на 16 июня, следующий понедельник также не рабочий, поэтому выходными будут 15-17 июня.

День Конституции Украины отмечаем 28 июня, в пятницу, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня.

 

27 июня рекомендовано сделать коротким рабочим днем.

В следующий раз длинные выходные правительство рекомендовало в конце лета: День Независимости Украины, 24 августа, приходится на субботу, предыдущий рабочий день будет коротким, а 24-26 августа – выходными.

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Темы: празднования
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