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Україна і Великобританія провели військові тренування у Чорному морі

Понеділок, 13 травня 2019, 10:29

Ракетний катер "Прилуки" Військово-морських сил України провів низку тренувань в акваторії Чорного моря з кораблем "Echo" Королівського Військово-Морського Флоту Великої Британії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"У ході спільного тренування український ракетний катер і британський корабель виконали завдання з тактичного маневрування, навчання з протиповітряної оборони, а також провели тренування зі зв’язку у відповідності до стандартів НАТО", - йдеться в повідомленні. 

 

Також зазначається, що до тренувань залучався гелікоптер морської авіаційної бригади.

 

"Морський багатоцільовий вертоліт Мі-14 виконував завдання щодо висвітлення надводної обстановки в районі тренувань. Також разом із кораблями відпрацьовував дії в ході пошуково-рятувальної операції та подальшої евакуації постраждалого", - додали у Генштабі ЗСУ. 

 

Відзначається, що усі дії військові "відпрацювали на відмінно". 

 

"Кожен візит кораблів НАТО до Одеси – це можливість для отримання додаткових знань і вдосконалення навичок взаємодії з нашими іноземними колегами… підвищення рівня взаємосумісності, метою якої є зміцнення стабільності і безпеки у Чорноморському регіоні", - підсумували у Генштабі.

Українська правда

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Теми: Чорне мореЗбройні силиУкраїнаВелика Британія
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