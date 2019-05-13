Україна і Великобританія провели військові тренування у Чорному морі

Ракетний катер "Прилуки" Військово-морських сил України провів низку тренувань в акваторії Чорного моря з кораблем "Echo" Королівського Військово-Морського Флоту Великої Британії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"У ході спільного тренування український ракетний катер і британський корабель виконали завдання з тактичного маневрування, навчання з протиповітряної оборони, а також провели тренування зі зв’язку у відповідності до стандартів НАТО", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що до тренувань залучався гелікоптер морської авіаційної бригади.

"Морський багатоцільовий вертоліт Мі-14 виконував завдання щодо висвітлення надводної обстановки в районі тренувань. Також разом із кораблями відпрацьовував дії в ході пошуково-рятувальної операції та подальшої евакуації постраждалого", - додали у Генштабі ЗСУ.

Відзначається, що усі дії військові "відпрацювали на відмінно".

"Кожен візит кораблів НАТО до Одеси – це можливість для отримання додаткових знань і вдосконалення навичок взаємодії з нашими іноземними колегами… підвищення рівня взаємосумісності, метою якої є зміцнення стабільності і безпеки у Чорноморському регіоні", - підсумували у Генштабі.