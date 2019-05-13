Украина и Великобритания провели военные тренировки в Черном море

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Понедельник, 13 мая 2019, 10:29

Ракетный катер "Прилуки" Военно-морских сил Украины провел ряд тренировок в акватории Черного моря с кораблем "Echo" Королевского Военно-Морского Флота Великобритании.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"В ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении. 

 

Также отмечается, что к тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады.

 

"Морской многоцелевой вертолет Ми-14 выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок. Также вместе с кораблями отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции и последующей эвакуации пострадавшего", - добавили в Генштабе ВСУ. 

 

Отмечается, что все действия военные "отработали на отлично". 

 

"Каждый визит кораблей НАТО в Одессу – это возможность для получения дополнительных знаний и совершенствования навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами... повышение уровня совместимости, целью которой является укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе", - подытожили в Генштабе.

Украинская правда

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Темы: Черное море Вооруженные силы Украина Великобритания


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