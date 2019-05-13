Синоптик: Вівторок погремить грозами – і все!

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Понеділок, 13 травня 2019, 11:24

Вівторок буде дощовим, але з 16 травня у більшості областей України почнеться період сухої сонячної погоди.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"Завтра в Україні ще дощі погуляють, погримлять грозами - і все! Ну, 15 травня спробують щось там сказати, але вже так, навздогін, місцями. І з 16 травня у більшості областей України почнеться період сухої сонячної погоди", – зазначила вона.

За словами Діденко, найближчого тижня висока ймовірність дощів все ж залишатиметься у західних областях. Плюс – опади можуть періодично заходити на Вінниччину та Одещину.

"Температура повітря буде високою, протягом дня +20+25 градусів, лише 14 травня на Заході похолодає до +13+19 градусів, а подекуди й до +10+14 градусів. Холод прийде із сусідньої Польщі", – зазначає синоптик.

За її словами, у Києві 14 травня очікується місцями дощ, гроза. Повітря прогріється до +22+23 градусів.

"Надалі тепла погода в столиці переважатиме, та й дощі поступово підсихатимуть", – зазначає Діденко.

Українська правда

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Теми: погода


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