Синоптик: вторник погремит грозами – и все!

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Понедельник, 13 мая 2019, 11:24

Вторник будет дождливым, но с 16 мая в большинстве областей Украины начнется период сухой солнечной погоды.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в Украине еще дожди погуляют, погремят грозами – и все! Ну, 15 мая попытаются что-то там сказать, но уже так, вдогонку, местами. И с 16 мая в большинстве областей Украины начнется период сухой солнечной погоды", – отметила она.

По словам Диденко, на ближайшей неделе высокая вероятность дождей все же будет оставаться в западных областях. Плюс – осадки могут периодически заходить в Винницкую и Одесскую области.

"Температура воздуха будет высокой, в течение дня +20 +25 градусов, только 14 мая на Западе похолодает до +13 +19 градусов, а иногда и до +10 +14 градусов. Холод придет из соседней Польши", - отмечает синоптик.

По ее словам, в Киеве 14 мая ожидается местами дождь, гроза. Воздух прогреется до +22 +23 градусов.

"В дальнейшем теплая погода в столице будет преобладать, и дожди постепенно будут подсыхать", – отмечает Диденко.

Украинская правда

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Темы: погода


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