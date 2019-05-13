Єврокомісар Ган розповів у деталях про свої переговори із Зеленським

Європейський комісар Йоганнес Ган вперше після візиту до Києва детально прокоментував свої переговори із новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Про це він розповів журналістам перед початком зустрічі глав МЗС Євросоюзу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Ган повідомив, що його переговори із Зеленським тривали більше ніж півтори години і виявилися "дуже цікавими". Коментуючи свої враження від майбутнього українського президента, він передусім зупинився на враженнях щодо його робочих мов.

"Перш за все, можу підтвердити, що він говорить англійською. А по-друге – сам я цього не зрозумів, але наш перекладач запевнив мене, що він також говорить українською, хоча це ставилося під сумнів", - розповів Йоганнес Ган.

Він окремо наголосив, що виходячи з усіх заяв Зеленського, то "підтримує європейський вектор".

"Відчувається, що для новообраного президента було важливо продемонструвати свою незалежність від олігархічної системи", - зауважив також єврокомісар.

Відповідаючи на запитання про ставлення Зеленського до Росії, Ган уникнув конкретики, але запевнив, що дії РФ для майбутнього президента України – неприйнятні. Це стосувалося, зокрема, нещодавнього рішення про роздачу паспортів РФ на Донбасі.

"Він розуміє, що це неприйнятно, це виклик для нього. Мені здалося, що він готує адекватну відповідь Росії на це", - додав комісар

Темами переговорів, за його словами, стали також проблема зовнішніх боргів України, пік виплат за якими очікується цього року, а також питання про можливий розпуск Верховної ради. Позицію Зеленського з цих питань Ган не повідомив.