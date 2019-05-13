Еврокомиссар Хан рассказал в деталях о своих переговорах с Зеленским

Европейский комиссар Йоханнес Хан впервые после визита в Киев подробно прокомментировал свои переговоры с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал журналистам перед началом встречи глав МИД Евросоюза, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Ган сообщил, что его переговоры с Зеленским продолжались более полутора часа и оказались "очень интересными". Комментируя свои впечатления от будущего украинского президента, он прежде всего остановился на впечатлениях о его рабочих языках.

"Прежде всего, могу подтвердить, что он говорит по-английски. А во-вторых - сам я этого не понял, но наш переводчик заверил меня, что он также говорит на украинском, хотя это ставилось под сомнение", - рассказал Хан.

Он отдельно подчеркнул, что исходя из всех заявлений Зеленского, он "поддерживает европейский вектор".

"Чувствуется, что для новоизбранного президента было важно продемонстрировать свою независимость от олигархической системы", - отметил также еврокомиссар.

Отвечая на вопрос об отношении Зеленского к России, Хан избежал конкретики, но заверил, что действия РФ для будущего президента Украины - неприемлемы. Это касалось, в частности, недавнего решения о раздаче паспортов РФ на Донбассе.

"Он понимает, что это неприемлемо, это вызов для него. Мне показалось, что он готовит адекватный ответ России на это", - добавил комиссар

Темами переговоров, по его словам, стали также проблема внешних долгов Украины, пик выплат по которым ожидается в этом году, а также вопрос о возможном роспуске Верховной Рады. Позицию Зеленского по этим вопросам Хан не сообщил.