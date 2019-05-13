Мінкультури РФ витратить $340 тисяч на заходи РПЦ у Білорусі

Міністерство культури Росії оголосило відкритий конкурс на надання послуг з організації та проведення 21 заходу духовного характеру в Білорусі з нагоди Днів Росії на суму від 22 мільйонів рублів.

Про це повідомляють "Открытые медиа".

Відзначається, що початкова ціна контракту - 22 млн рублів. За його умовами, заходи повинні пройти до 20 грудня 2019 року.

Повідомляється, що у всіх них обов'язково візьмуть участь представники Російської православної церкви і паломницьких центрів, а також російські діячі культури. Розміщувати їх будуть в білоруських готелях категорії 3 і 4 зірок.

За даними видання, організатори запланували богословську конференцію "Духовні основи братніх народів Росії та Білорусі" і заходи під назвами "Фольклор як зберігач духовної культури", "Достоєвський, як духовний орієнтир російського і білоруського народів", а також виставки "Душа Росії" і " Олександр Невський. Ім'я Росії".

Крім того, за умовами конкурсу, підрядник повинен організувати п'ять кінопоказів на духовну тематику і три виступи церковного хорового колективу.

Повідомляється, за твердженням Мінкультури РФ, подібні заходи "допоможуть взаємовигідній співпраці між країнами СНД".