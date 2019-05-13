Минкультуры РФ потратит $340 тысяч на мероприятия РПЦ в Беларуси

Министерство культуры России объявило открытый конкурс на оказание услуг по организации и проведению 21 мероприятия духовного характера в Беларуси по случаю Дней России на сумму от 22 миллионов рублей.

Об этом сообщают "Открытые медиа"

Отмечается, что начальная цена контракта — 22 млн рублей. По его условиям, мероприятия должны пройти до 20 декабря 2019 года.

Сообщается, что во всех них обязательно примут участие представители Русской православной церкви и паломнических центров, а также российские деятели культуры. Размещать их будут в белорусских гостиницах категории 3 и 4 звезд.

По данным издания, организаторы запланировали богословскую конференцию "Духовные основы братских народов России и Беларуси" и мероприятия под названиями "Фольклор как хранитель духовной культуры", "Достоевский, как духовный ориентир русского и белорусского народов", а также выставки "Душа России" и "Александр Невский. Имя России".

Кроме того, по условиям конкурса, подрядчик должен организовать пять кинопоказов на духовную тематику и три выступления церковного хорового коллектива.

Сообщается, по утверждению Минкультуры РФ, подобные мероприятия "помогут взаимовыгодному сотрудничество между странами СНГ".