Минкультуры РФ потратит $340 тысяч на мероприятия РПЦ в Беларуси

479 просмотров
Понедельник, 13 мая 2019, 13:26

Министерство культуры России объявило открытый конкурс на оказание услуг по организации и проведению 21 мероприятия духовного характера в Беларуси по случаю Дней России на сумму от 22 миллионов рублей.

Об этом сообщают "Открытые медиа"

Отмечается, что начальная цена контракта — 22 млн рублей. По его условиям, мероприятия должны пройти до 20 декабря 2019 года.

Сообщается, что во всех них обязательно примут участие представители Русской православной церкви и паломнических центров, а также российские деятели культуры. Размещать их будут в белорусских гостиницах категории 3 и 4 звезд.

 

По данным издания, организаторы запланировали богословскую конференцию "Духовные основы братских народов России и Беларуси" и мероприятия под названиями "Фольклор как хранитель духовной культуры", "Достоевский, как духовный ориентир русского и белорусского народов", а также выставки "Душа России" и "Александр Невский. Имя России".

Кроме того, по условиям конкурса, подрядчик должен организовать пять кинопоказов на духовную тематику и три выступления церковного хорового коллектива.

Сообщается, по утверждению Минкультуры РФ, подобные мероприятия "помогут взаимовыгодному сотрудничество между странами СНГ".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия церковь Беларусь


powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕС не планирует санкций за раздачу паспортов на Донбассе: не хотят "давить" 13 мая 2019, 11:39
Помпео отправился в Брюссель и отменит визит в Москву 13 мая 2019, 07:15
Наев: На Донбассе и в Крыму - 75 тысяч кадровых российских офицеров 12 мая 2019, 22:40
Все новости
Главные новости
Порошенко тайно дал Демчине звание генерал-полковника – ЦПК
ГПУ взялась за "давление на судей" в деле "Приватбанка"
В июне у украинцев дважды будут длинные выходные
Филарет: Раздел ПЦУ допускаю, но единую церковь мы создадим
Все новости
Фото

10 впечатляющих фотографий под микроскопом

еда

Какие фрукты стоит есть для потери веса

Медицина

10 болезней, от которых защищает вакцинация

Поиск по сайту
Архив
Весь архів