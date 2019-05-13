У Полтаві перевізники страйкують за підняття тарифів, мерія каже: "Це шантаж"

У місті Полтава від суботи страйкують приватні перевізники, вимагаючи підвищити ціни на проїзд.

Про це повідомляє Асоціація перевізників Полтавщини у Facebook.

"З 11 травня всі легальні перевізники Полтави були змушені припинити свою роботу через брак фінансових можливостей. Нам довелося офіційно відмовитися від дозволів на 66 міських маршрутів. Згідно з вимогами чинного законодавства, відповідні документи були передані до міськвиконкому", - йдеться в повідомленні.

Мітингарі кажуть, що проблема виникла давно, мовляв, останні роки усі мери міста ігнорують проблеми громадського транспорту.

"Остаточно загнав нас у безвихідь підлеглий Сергія Капліна по партії – секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота. Наприкінці минулого року у неформальній розмові він пояснив нам, що підвищити тариф на проїзд до президентських виборів неможливо. Але пообіцяв зробити це після них", - йдеться в заяві.

Перевізники кажуть, що повірили меру і "майже півроку пропрацювали собі в збиток".

"Вибори минули, а в Шамоти нова відмовка – мовляв, не може підвести Капліна перед виборами до Верховної ради. Ще півроку ми витримати не можемо", - йдеться в повідомленні асоціації.

У свою чергу в.о. міського голови Полтави Олександр Шамота назвав страйк перевізників "заколотом, зрежисованим певними політсилами" і "шантажем".

За його словами, 10 травня на комісії міськради перевізники "за змовою з депутатами" намагалися протягнути питання підвищення вартості проїзду.

"План був такий: протягуємо через комісію і на суботу (11 травня – ред.) вимагаємо скликання виконкому, де і змушуємо підвищити тариф, і в понеділок їдемо вже по 6 гривень!", - написав Шамота, додавши, що такий план провалився.

Шамота запевняє, що готовий розпочати відкритий діалог з перевізниками та громадою.

"Під час цього діалогу перевізники мають продемонструвати усі складові тарифу і довести його обґрунтованість, а громада буде мати змогу дати оцінку справжності обрахунків. Іншого шляху не може бути", - написав Шамота у Facebook.

"Шантажисти, вимагачі, інтригани повинні чітко розуміти, що вірьовки будуть вити з когось іншого. Проїзд у громадському транспорті має бути на законно встановленому рівні. Зараз це 4 гривні. Буде інше рішення – будемо по-іншому працювати. Але доти, доки вони будуть говорити з міською владою шляхом ультиматумів, то нічого не вийде", - заявив Шамота.

Він також додав: якщо "кожного разу вестися на істерику перевізників", то восени проїзд буде по 8 гривень, взимку – по 10, а найближчим часом і по 20 гривень.

У понеділок на 15:00 перевізників запросили на зустріч, де вони зможуть обґрунтувати свої тарифи, а громада зможе їм апелювати.