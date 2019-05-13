Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Полтаві перевізники страйкують за підняття тарифів, мерія каже: "Це шантаж"

Понеділок, 13 травня 2019, 14:17

У місті Полтава від суботи страйкують приватні перевізники, вимагаючи підвищити ціни на проїзд.

Про це повідомляє Асоціація перевізників Полтавщини у Facebook.  

"З 11 травня всі легальні перевізники Полтави були змушені припинити свою роботу через брак фінансових можливостей. Нам довелося офіційно відмовитися від дозволів на 66 міських маршрутів. Згідно з вимогами чинного законодавства, відповідні документи були передані до міськвиконкому", - йдеться в повідомленні.

Мітингарі кажуть, що проблема виникла давно, мовляв, останні роки усі мери міста ігнорують проблеми громадського транспорту.

"Остаточно загнав нас у безвихідь підлеглий Сергія Капліна по партії – секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота. Наприкінці минулого року у неформальній розмові він пояснив нам, що підвищити тариф на проїзд до президентських виборів неможливо. Але пообіцяв зробити це після них", - йдеться в заяві.

Перевізники кажуть, що повірили меру і "майже півроку пропрацювали собі в збиток".

"Вибори минули, а в Шамоти нова відмовка – мовляв, не може підвести Капліна перед виборами до Верховної ради. Ще півроку ми витримати не можемо", - йдеться в повідомленні асоціації.

У свою чергу в.о. міського голови Полтави Олександр Шамота назвав страйк перевізників "заколотом, зрежисованим певними політсилами" і "шантажем".

За його словами, 10 травня на комісії міськради перевізники "за змовою з депутатами" намагалися протягнути питання підвищення вартості проїзду.

"План був такий: протягуємо через комісію і на суботу (11 травня – ред.) вимагаємо скликання виконкому, де і змушуємо підвищити тариф, і в понеділок їдемо вже по 6 гривень!", - написав Шамота, додавши, що такий план провалився.

Шамота запевняє, що готовий розпочати відкритий діалог з перевізниками та громадою.

"Під час цього діалогу перевізники мають продемонструвати усі складові тарифу і довести його обґрунтованість, а громада буде мати змогу дати оцінку справжності обрахунків. Іншого шляху не може бути", - написав Шамота у Facebook.

"Шантажисти, вимагачі, інтригани повинні чітко розуміти, що вірьовки будуть вити з когось іншого. Проїзд у громадському транспорті має бути на законно встановленому рівні. Зараз це 4 гривні. Буде інше рішення – будемо по-іншому працювати. Але доти, доки вони будуть говорити з міською владою шляхом ультиматумів, то нічого не вийде", - заявив Шамота.

Він також додав: якщо "кожного разу вестися на істерику перевізників", то восени проїзд буде по 8 гривень, взимку – по 10, а найближчим часом і по 20 гривень.

У понеділок на 15:00 перевізників запросили на зустріч, де вони зможуть обґрунтувати свої тарифи, а громада зможе їм апелювати.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Полтаватранспорттарифи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
Полтава
Скандальна справа Полтавського ГЗК Жеваго отримала продовження: посадовців підозрюють у махінаціях
Мамай втратив посаду мера Полтави
Полтавський комунальник наживався на похованні військових: викрили на хабарах
Останні новини
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
Усі новини...
Реклама: