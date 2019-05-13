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В Полтаве перевозчики бастуют за повышение тарифов, мэрия говорит: "Это шантаж"

Понедельник, 13 мая 2019, 14:17

В городе Полтава с субботы бастуют частные перевозчики, требуя повысить цены на проезд.

Об этом сообщает Ассоциация перевозчиков Полтавщины в Facebook.

"С 11 мая все легальные перевозчики Полтавы были вынуждены прекратить свою работу из-за отсутствия финансовых возможностей. Нам пришлось официально отказаться от разрешений на 66 городских маршрутов. Согласно требованиям действующего законодательства, соответствующие документы были переданы в горисполком", - говорится в сообщении.

Митингующие говорят, что проблема возникла давно, мол, последние годы все мэры города игнорируют проблемы общественного транспорта.

"Окончательно загнал нас в тупик подчиненный Сергея Каплина по партии – секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота. В конце прошлого года в неформальной беседе он объяснил нам, что повысить тариф на проезд до президентских выборов невозможно. Но пообещал сделать это после них", - говорится в заявлении.

Перевозчики говорят, что поверили мэру и "почти полгода проработали себе в убыток".

"Выборы прошли, а в Шамоты новая отговорка – мол, не может подвести Каплина перед выборами в Верховную Раду. Еще полгода мы выдержать не можем", - говорится в сообщении ассоциации.

В свою очередь и.о. городского головы Полтавы Александр Шамота назвал забастовку перевозчиков "мятежом, срежиссированным определенными политсилами" и "шантажом".

По его словам, 10 мая на комиссии горсовета перевозчики "по сговору с депутатами" пытались протащить вопрос повышения стоимости проезда.

"План был таков: протягиваем через комиссию и на субботу (11 мая – ред.) требуем созыва исполкома, где и заставляем повысить тариф, и в понедельник едем уже по 6 гривен!", - написал Шамота, добавив, что такой план провалился.

Шамота уверяет, что готов начать открытый диалог с перевозчиками и общиной.

"Во время этого диалога перевозчики должны продемонстрировать все составляющие тарифа и доказать его обоснованность, а община будет иметь возможность дать оценку подлинности вычислений. Другого пути не может быть", - написал Шамота в Facebook.

"Шантажисты, вымогатели, интриганы должны четко понимать, что веревки они будут вить из кого-то другого. Проезд в общественном транспорте должен быть на законно установленном уровне. Сейчас это 4 гривны. Будет другое решение – будем по-другому работать. Но до тех пор, пока они будут говорить с городскими властями путем ультиматумов, ничего не получится ", - заявил Шамота.

Он также добавил: если "каждый раз вестись на истерику перевозчиков", то осенью проезд будет по 8 гривен, зимой – по 10, а в ближайшее время и по 20 гривен.

В понедельник на 15:00 перевозчиков пригласили на встречу, где они смогут обосновать свои тарифы, а община сможет им апеллировать.

Украинская правда

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Темы: Полтаватранспорттарифы
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