Поліція вперше хоче посадити "пірата" за зйомку в кінотеатрі
Понеділок, 13 травня 2019, 15:53
Кіберполіція протягом місяця припинила діяльність більше 30 онлайн-кінотеатрів.
Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк, йдеться на офіційному сайті Нацполіції.
За матеріалами кіберполіції було розпочато 19 кримінальних проваджень у сфері порушення прав інтелектуальної власності, з них – 4 особам вже повідомлено про підозру.
Крім того, до суду вперше було направлено справу щодо молодика, який знімав прем'єрні покази кінофільмів у кінотеатрах та продавав ці відео для поширення на піратських сайтах.
Справу кваліфікували статтею "Порушення авторського права і суміжних прав" ККУ.
Наразі мешканцю міста Кривий Ріг загрожує до двох років ув’язнення.