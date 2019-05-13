Поліція вперше хоче посадити "пірата" за зйомку в кінотеатрі

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Понеділок, 13 травня 2019, 15:53

Кіберполіція протягом місяця припинила діяльність більше 30 онлайн-кінотеатрів.

Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк, йдеться на офіційному сайті Нацполіції.

За матеріалами кіберполіції було розпочато 19 кримінальних проваджень у сфері порушення прав інтелектуальної власності, з них – 4 особам вже повідомлено про підозру.

Крім того, до суду вперше було направлено справу щодо молодика, який знімав прем'єрні покази кінофільмів у кінотеатрах та продавав ці відео для поширення на піратських сайтах.

Справу кваліфікували статтею "Порушення авторського права і суміжних прав" ККУ.

Наразі мешканцю міста Кривий Ріг загрожує до двох років ув’язнення.

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Теми: поліція кіно авторське право


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