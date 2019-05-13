Полиция впервые хочет посадить "пирата" за съемку в кинотеатре
Киберполиция в течение месяца прекратила деятельность более 30 онлайн-кинотеатров.
Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, говорится на официальном сайте Нацполиции.
По материалам киберполиции было начато 19 уголовных производств в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, из них - 4 лицам уже сообщено о подозрении.
Кроме того, в суд впервые направлено дело в отношении молодого человека, который снимал премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах.
Дело квалифицировали статье "Нарушение авторских и смежных прав" УК.
Сейчас жителю города Кривой Рог грозит до двух лет тюрьмы.
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