Полиция впервые хочет посадить "пирата" за съемку в кинотеатре

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Понедельник, 13 мая 2019, 15:53

Киберполиция в течение месяца прекратила деятельность более 30 онлайн-кинотеатров.

Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, говорится на официальном сайте Нацполиции.

По материалам киберполиции было начато 19 уголовных производств в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, из них - 4 лицам уже сообщено о подозрении.

Кроме того, в суд впервые направлено дело в отношении молодого человека, который снимал премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах.

Дело квалифицировали статье "Нарушение авторских и смежных прав" УК.

Сейчас жителю города Кривой Рог грозит до двух лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: полиция кино авторское право


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