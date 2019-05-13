У Росії хочуть святкувати ще один День перемоги
Російські комуністи пропонують затвердити святкування в РФ Дня Перемоги над мілітаристською Японією.
Група депутатів від фракції КПРФ внесла до Держдуми РФ законопроект, повідомляє російський "Інтерфакс".
Депутати пропонують доповнити перелік днів військової слави в РФ ще однією датою - 3 вересня. Вони відзначають, що в чинному федеральному законі в числі пам'ятних дат значиться тільки "2 вересня - День закінчення Другої світової війни (1945 рік)".
Цього, на їхню думку, недостатньо, "оскільки суть події, пов'язаного з повним розгромом збройних сил мілітаристської Японії, не відображена".
Комуністи вважають, що таке свято потрібне для "підтримки територіальної цілісності Росії на Далекому Сході, відновлення історичної справедливості та виховання патріотизму".
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