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В России хотят праздновать еще один День победы

Понедельник, 13 мая 2019, 15:56

Российские коммунисты предлагают утвердить празднование в РФ Дня Победы над милитаристской Японией.

Группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму РФ законопроект, сообщает российский "Интерфакс".

Депутаты предлагают дополнить перечень дней воинской славы в РФ еще одной датой - 3 сентября. Они отмечают, что в действующем федеральном законе в числе памятных дат значится только "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Этого, по их мнению, недостаточно, "поскольку суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии, не отражена".

Коммунисты считают, что такой праздник нужен для "поддержания территориальной целостности России на Дальнем Востоке, восстановления исторической справедливости и воспитания патриотизма".

Темы: Росcия
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