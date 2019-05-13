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Прикордонники розповіли, скількох росіян не пустили в Україну

Понеділок, 13 травня 2019, 17:40

З початку 2019 року майже 3,3 тисячі громадян Росії не змогли в'їхати на територію України.

Про це повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"З початку року не пустили майже 3,3 тисячі громадян Російської Федерації", - сказав він.

Слободян зазначив, що серед основних причин відмови були неможливість особи підтвердити мету поїздки, порушуючи українське законодавство в контексті відвідування окупованого Криму, а також перевищення терміну перебування на території України в попередні поїздки.

За його словами, загалом відмову в перетині державного кордону України в 2019 році отримали майже 16,9 тисячі іноземців.

"Українська правда" в Threads

Теми: Прикордонна службакордонРосія
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