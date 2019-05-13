Пограничники рассказали, сколько россиян не пустили в Украину

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Понедельник, 13 мая 2019, 17:40

С начала 2019 года почти 3,3 тысячи граждан России не смогли въехать на территорию Украины.

Об этом сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"С начала года не пустили почти 3,3 тыс. граждан Российской Федерации", - сказал он.

Слободян указал, что среди основных причин отказа были невозможность лица подтвердить цель поездки, нарушение украинского законодательства в контексте посещения оккупированного Крыма, а также превышение срока пребывания на территории Украины в предыдущие поездки.

По его словам, в целом отказ в пересечении государственной границы Украины в 2019 году получили почти 16,9 тысячи иностранцев.

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Темы: Пограничная служба граница Росcия


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