Пограничники рассказали, сколько россиян не пустили в Украину

С начала 2019 года почти 3,3 тысячи граждан России не смогли въехать на территорию Украины.

Об этом сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.



"С начала года не пустили почти 3,3 тыс. граждан Российской Федерации", - сказал он.



Слободян указал, что среди основных причин отказа были невозможность лица подтвердить цель поездки, нарушение украинского законодательства в контексте посещения оккупированного Крыма, а также превышение срока пребывания на территории Украины в предыдущие поездки.



По его словам, в целом отказ в пересечении государственной границы Украины в 2019 году получили почти 16,9 тысячи иностранцев.