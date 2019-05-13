Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники рассказали, сколько россиян не пустили в Украину

Понедельник, 13 мая 2019, 17:40

С начала 2019 года почти 3,3 тысячи граждан России не смогли въехать на территорию Украины.

Об этом сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"С начала года не пустили почти 3,3 тыс. граждан Российской Федерации", - сказал он.

Слободян указал, что среди основных причин отказа были невозможность лица подтвердить цель поездки, нарушение украинского законодательства в контексте посещения оккупированного Крыма, а также превышение срока пребывания на территории Украины в предыдущие поездки.

По его словам, в целом отказ в пересечении государственной границы Украины в 2019 году получили почти 16,9 тысячи иностранцев.

Темы: Пограничная службаграницаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Пограничная служба
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: