Квитки на всі поїзди до Польщі можна буде купити онлайн
З 15 травня з'явиться можливість замовити онлайн квитки на всі рейси до Польщі.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов.
"Онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі запускаємо на https://booking.uz.gov.ua
Раніше це було доступно лише для окремих рейсів. Пасажири справедливо нарікали на незручність сервісу. Укрзалізниця максимально прискорювала фінальні домовленності з польськими колегами", - написав він.
Кравцов додав, що з 15 травня квитки на весь перелік міжнародних поїздів до Польщі можна буде придбати на офіційному сервісі.
Нагадаємо:
- У грудні "Укрзалізниця" запустила новий поїзд зі Львова до Польщі.
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