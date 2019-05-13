Квитки на всі поїзди до Польщі можна буде купити онлайн

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Понеділок, 13 травня 2019, 17:54

З 15 травня з'явиться можливість замовити онлайн квитки на всі рейси до Польщі.   

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов.  

"Онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі запускаємо на https://booking.uz.gov.ua

Раніше це було доступно лише для окремих рейсів. Пасажири справедливо нарікали на незручність сервісу. Укрзалізниця максимально прискорювала фінальні домовленності з польськими колегами", - написав він.

Кравцов додав, що з 15 травня квитки на весь перелік міжнародних поїздів до Польщі можна буде придбати на офіційному сервісі.

Нагадаємо:

  • У грудні "Укрзалізниця" запустила новий поїзд зі Львова до Польщі.

Українська правда

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Теми: Польща квитки


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