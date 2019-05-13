Билеты на все поезда в Польшу можно будет купить онлайн

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Понедельник, 13 мая 2019, 17:54

С 15 мая появится возможность заказать онлайн билеты на все рейсы в Польшу.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Онлайн-продажа билетов на все направления в Польшу запускаем на https://booking.uz.gov.ua. Раньше это было доступно только для отдельных рейсов. Пассажиры справедливо сетовали на неудобство сервиса. Укрзализныця максимально ускоряла финальные договоренности с польскими коллегами", - написал он.

Кравцов добавил, что с 15 мая билеты на весь перечень международных поездов в Польшу можно будет приобрести на официальном сервисе.

Напомним:

В декабре "Укрзализныця" запустила новый поезд из Львова в Польшу.

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Темы: Польша билеты


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