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Порошенко вручив Туску орден

Понеділок, 13 травня 2019, 18:37

Президент Петро Порошенко під час візиту до Брюсселя в понеділок вручив орден Ярослава Мудрого президенту Європейської Ради Дональду Туску.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Гордий можливості нагородити великого друга України президента Європейської Ради Дональда Туска високою державною нагородою орденом Ярослава Мудрого", - прокоментував Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

 

Президент України подякував Туску "за глибоке розуміння і надійну підтримку України та українців на нашому спільному шляху повернення в єдину родину європейських народів та відстоювання нашого суверенітету та територіальної цілісності".

Нагадаємо, в березні Порошенко нагородив орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса.

Європейська правда

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Теми: Порошенко
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