Порошенко вручил Туску орден

Президент Петр Порошенко во время визита в Брюссель в понедельник вручил орден Ярослава Мудрого президенту Европейского Совета Дональду Туску.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Гордый возможности наградить большого друга Украины президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого", - прокомментировал Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент Украины поблагодарил Туска "за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности".

Напомним, в марте Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого II степени вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.

Европейская правда