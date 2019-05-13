Порошенко вручил Туску орден

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Понедельник, 13 мая 2019, 18:37

Президент Петр Порошенко во время визита в Брюссель в понедельник вручил орден Ярослава Мудрого президенту Европейского Совета Дональду Туску.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Гордый возможности наградить большого друга Украины президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого", - прокомментировал Порошенко на своей странице в Facebook.

 

Президент Украины поблагодарил Туска "за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности".

Напомним, в марте Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого II степени вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.

Европейская правда

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Темы: Порошенко


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