ЗеКоманда підняла в Брюсселі питання про вільну торгівлю з ЄС, до Києва їде комісар

Євросоюз отримав від представників команди Володимира Зеленського сигнал про необхідність змін у торгівельну частину Угоди про асоціацію.

Про це розповів у Брюсселі європейський комісар з питань сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Ган наголосив, що Брюссель наразі не має чіткої певності у тому, якими є наміри команди Зеленського – це питання лише коротко обговорювалося 3 травня, під час візиту до Брюсселя представників Зе-команди Олександра Данилюка та Руслана Рябошапки.

"Коли в Брюсселі була невелика делегація (від Зеленського), вони піднімали це питання. У нас немає 100% певності у тому, що вони мали на увазі, але, на мою думку, до певної міри йшлося про квоти", - пояснив комісар.

За словами Гана, під час його зустрічі із Зеленським новообраний президент України не піднімав це питання, однак у Брюсселі розраховують отримати детальнішу позицію вже наступного тижня.

"Комісар Мальмстрьом (відповідальна за питання торгівлі) буде в Києві наступного тижня, можливо це додасть ясності", - пояснив він.