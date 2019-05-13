ЗеКоманда підняла в Брюсселі питання про вільну торгівлю з ЄС, до Києва їде комісар

32443 перегляди
Понеділок, 13 травня 2019, 19:05

Євросоюз отримав від представників команди Володимира Зеленського сигнал про необхідність змін у торгівельну частину Угоди про асоціацію.

Про це розповів у Брюсселі європейський комісар з питань сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Ган наголосив, що Брюссель наразі не має чіткої певності у тому, якими є наміри команди Зеленського – це питання лише коротко обговорювалося 3 травня, під час візиту до Брюсселя представників Зе-команди Олександра Данилюка та Руслана Рябошапки.

"Коли в Брюсселі була невелика делегація (від Зеленського), вони піднімали це питання. У нас немає 100% певності у тому, що вони мали на увазі, але, на мою думку, до певної міри йшлося про квоти", - пояснив комісар.

За словами Гана, під час його зустрічі із Зеленським новообраний президент України не піднімав це питання, однак у Брюсселі розраховують отримати детальнішу позицію вже наступного тижня.

"Комісар Мальмстрьом (відповідальна за питання торгівлі) буде в Києві наступного тижня, можливо це додасть ясності", - пояснив він.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський ЄС торгівля


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Народний фронт" пропонує провести інавгурацію 28 травня – Тетерук 13 травня 2019, 19:25
Порошенко каже, що теж хоче швидкої інавгурації 13 травня 2019, 19:04
Зеленського покарали за порушення на виборах 13 травня 2019, 15:11
Усі новини
Головні новини
САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"
Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації
Кого українці хочуть бачити прем’єром: лідирують Тимошенко і Смешко
Українці назвали перші кроки, яких очікують від Зеленського
Усі новини
соціум

5 стадій прийняття відключення гарячої води

думка

Відкладати на дитину: коли почати і навіщо це робити

здоров'я

Голодування: як правильно та коли воно може бути корисним