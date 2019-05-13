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ЗеКоманда подняла в Брюсселе вопрос о свободной торговле с ЕС, в Киев едет комиссар

Понедельник, 13 мая 2019, 19:05
ЗеКоманда подняла в Брюсселе вопрос о свободной торговле с ЕС, в Киев едет комиссар

Евросоюз получил от представителей команды Владимира Зеленского сигнал о необходимости изменений в торговой части Соглашения об ассоциации.

Об этом рассказал в Брюсселе европейский комиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Хан отметил, что Брюссель пока не имеет четкой уверенности в том, каковы намерения команды Зеленского - это вопрос лишь кратко обсуждался 3 мая, во время визита в Брюссель представителей Зе-команды Александра Данилюка и Руслана Рябошапки.

"Когда в Брюсселе была небольшая делегация (от Зеленского), они поднимали этот вопрос. У нас нет 100% уверенности в том, что они имели в виду, но, по моему мнению, в известной степени речь шла о квотах", - пояснил комиссар.

По словам Хана, во время его встречи с Зеленским новоизбранный президент Украины не поднимал этот вопрос, однако в Брюсселе рассчитывают получить подробную позицию на следующей неделе.

"Комиссар Мальмстрем (ответственная за вопросы торговли) будет в Киеве на следующей неделе, возможно это придаст ясности", - пояснил он.

Темы: ЗеленскийЕСторговля
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