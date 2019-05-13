Затриманий силовиками РФ Айвазов розповів, як вони імітували розстріл

Обвинувачений у сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Раїм Айвазов розповів, що російські силовики після його затримання при перетині адмінкордону з Кримом на пункті пропуску "Каланчак", вивезли його вночі "в поля" і "імітували розстріл".

Про це виданню "Крим.Реалії" повідомила адвокат кримського татарина Марія Ейсмонт.

Відповідну заяву Айвазов зробив під час засідання підконтрольного Кремлю Київського райсуду Сімферополя про продовження йому запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО.

"На питання про те, де і за яких обставин він був затриманий, Айвазов розповів, що на КПП десь о 2-3 годині ночі його довго не пропускали. Пізніше троє оперативників ФСБ, як він вважає, посадили його в машину (вдаривши при цьому), з якої попередньо зняли номерні знаки, і вивезли в якісь поля. Там поставили на землю на коліна і імітували розстріл – стріляли поруч з ним. Після цього в такому стані повезли в управління ФСБ, де вже офіційно оформили затримання", – розповіла Ейсмонт.

Адвокат подала клопотання про винесення окремої постанови на адресу слідчих органів, щоб перевірити слова Айвазова, бо вони мають ознаки злочину. Захист також має намір самостійно подати заяву про злочин.

Підконтрольний Росії Київський райсуд окупованого Сімферополя продовжив Айвазову запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 15 серпня. Засідання проходило в закритому режимі.

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