Задержанный силовиками РФ Айвазов рассказал, как они имитировали расстрел

Обвиняемый ро симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Раим Айвазов рассказал, что российские силовики после его задержания при пересечении админграницы с Крымом на пункте пропуска "Каланчак", вывезли его ночью "в поля" и "имитировали расстрел".

Об этом "Крым.Реалии" сообщила адвокат крымского татарина Мария Эйсмонт.

Соответствующее заявление Айвазов сделал во время заседания подконтрольного Кремлю Киевского райсуда Симферополя о продлении ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО.

"На вопрос о том, где и при каких обстоятельствах он был задержан, Айвазов рассказал, что на КПП примерно в 2-3 часа ночи его долго не пропускали. Позже трое оперативников ФСБ, как он считает, посадили его в машину (ударив при этом), из которой предварительно сняли номерные знаки, и вывезли в какие-то поля. Там поставили на землю на колени и имитировали расстрел - стреляли рядом с ним. После этого в таком состоянии увезли в ФСБ, где уже официально оформили задержание", - рассказала Эйсмонт.

Адвокат подала ходатайство о вынесении частного постановления в адрес следственных органов, чтобы проверить слова Айвазова, потому что они имеют признаки преступления. Защита также намерена самостоятельно подать заявление о преступлении.

Подконтрольный России Киевский райсуд оккупированного Симферополя продлил Айвазову меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 августа. Заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним: