Ще один німецький аеропорт виправив Kiev на Kyiv
Вівторок, 14 травня 2019, 00:04
Міжнародний аеропорт у Франкфурті-на-Майні почав використовувати назву Києва латиницею відповідно до української транслітерації.
Про це у Twitter повідомила очільниця Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні Алла Польова.
"Не подумайте, що у нас змагання (хоча хороша конкуренція нікому не заважала). Франкфурт, дякую!", - написала Польова.
#KyjiwkeinKiew #KyivNotKiev #CorrectUA@correctua @FraportAG— Alla Polyova (@alla_polyova) 13 травня 2019 р.
Не подумайте, що у нас змагання (хоча хороша конкуренція нікому не заважала))). Франкфурт, дякую! Danke, Frankfurt! Danke, @FraportAG! pic.twitter.com/1EuZ4spoPS
Вона опублікувала фотографії табло з летовища, на якому видно напис Kyiv англійською та Kyjiw німецькою.
Нагадаємо:
- Міжнародний аеропорт Мюнхена став першим аеропортом Німеччини, який віднині використовує назву Києва латиницею відповідно до української транслітерації.
- Минулого тижня аеропорт Відня також долучився до кампанії і почав вживати Kyiv замість Kiev.
- Нагадаємо, у березні один із найбільших міжнародних аеропортів світу – стамбульський аеропорт імені Ататюрка – почав використовувати англомовне написання українських міст Київ, Харків, Львів та Одеса відповідно до української транслітерації.
- У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.
Українська правда