Ще один німецький аеропорт виправив Kiev на Kyiv

Міжнародний аеропорт у Франкфурті-на-Майні почав використовувати назву Києва латиницею відповідно до української транслітерації.

Про це у Twitter повідомила очільниця Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні Алла Польова.

"Не подумайте, що у нас змагання (хоча хороша конкуренція нікому не заважала). Франкфурт, дякую!", - написала Польова.

Вона опублікувала фотографії табло з летовища, на якому видно напис Kyiv англійською та Kyjiw німецькою.

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