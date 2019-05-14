Ще один німецький аеропорт виправив Kiev на Kyiv

2841 перегляд
Вівторок, 14 травня 2019, 00:04

Міжнародний аеропорт у Франкфурті-на-Майні почав використовувати назву Києва латиницею відповідно до української транслітерації.

Про це у Twitter повідомила очільниця Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні Алла Польова.

"Не подумайте, що у нас змагання (хоча хороша конкуренція нікому не заважала). Франкфурт, дякую!", - написала Польова.

Вона опублікувала фотографії табло з летовища, на якому видно напис Kyiv англійською та Kyjiw німецькою.

Нагадаємо:

  • Міжнародний аеропорт Мюнхена став першим аеропортом Німеччини, який віднині використовує назву Києва латиницею відповідно до української транслітерації.
  • Минулого тижня аеропорт Відня також долучився до кампанії і почав вживати Kyiv замість Kiev.
  • Нагадаємо, у березні один із найбільших міжнародних аеропортів світу – стамбульський аеропорт імені Ататюрка – почав використовувати англомовне написання українських міст Київ, Харків, Львів та Одеса відповідно до української транслітерації.
  • У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: авіа Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росіянин, якого не пустили в Україну, влаштував в аеропорту дебош 8 травня 2019, 21:39
Пасажири запанікували: рейс літака Sukhoi Superjet в Ригу скасували через запах гару 8 травня 2019, 13:17
Трагедія в "Шереметьєво": джерела кажуть про помилки пілотів 7 травня 2019, 19:48
Усі новини
Головні новини
САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"
Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації
Кого українці хочуть бачити прем’єром: лідирують Тимошенко і Смешко
Українці назвали перші кроки, яких очікують від Зеленського
Усі новини
соціум

5 стадій прийняття відключення гарячої води

думка

Відкладати на дитину: коли почати і навіщо це робити

здоров'я

Голодування: як правильно та коли воно може бути корисним