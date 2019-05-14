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Еще один немецкий аэропорт исправил Kiev на Kyiv

Вторник, 14 мая 2019, 00:04

Международный аэропорт во Франкфурте-на-Майне начал использовать название Киева латиницей согласно украинской транслитерации.

Об этом в Twitter сообщила руководительница Генерального консульства Украины во Франкфурте-на-Майне Алла Полевая.

"Не думайте, что у нас соревнования (хотя хорошая конкуренция никому не мешала). Франкфурт, спасибо!", - написала Полевая.

Она опубликовала фотографии табло, на котором видна надпись Kyiv на английском и Kyjiw на немецком.

Напомним:

  • Международный аэропорт Мюнхена стал первым аэропортом Германии, который отныне использует название Киева латиницей согласно украинской транслитерации.
  • На прошлой неделе аэропорт Вены также присоединился к кампании и ввел в обращение Kyiv вместо Kiev.
  • Напомним, в марте один из крупнейших международных аэропортов мира – стамбульский аэропорт имени Ататюрка – начал использовать англоязычное написание украинских городов Киев, Харьков, Львов и Одесса согласно украинской транслитерации.
  • В октябре 2018 МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

Украинская правда
Темы: авиаКиев
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