Еще один немецкий аэропорт исправил Kiev на Kyiv

Международный аэропорт во Франкфурте-на-Майне начал использовать название Киева латиницей согласно украинской транслитерации.

Об этом в Twitter сообщила руководительница Генерального консульства Украины во Франкфурте-на-Майне Алла Полевая.

"Не думайте, что у нас соревнования (хотя хорошая конкуренция никому не мешала). Франкфурт, спасибо!", - написала Полевая.

Она опубликовала фотографии табло, на котором видна надпись Kyiv на английском и Kyjiw на немецком.

Напомним: