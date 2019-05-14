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Могеріні: ЄС вивчить можливість введення санкцій через роздачу паспортів на Донбасі

Вівторок, 14 травня 2019, 00:34

Євросоюз у найближчі тижні продовжить вивчати можливість введення санкцій проти РФ через видачу паспортів жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою.

Про це 13 травня заявила Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

За її словами, це питання у понеділок обговорювали не лише з представниками "Східного партнерства", але й на початку засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялось, що наразі у ЄС в принципі нема згоди про запровадження санкцій проти Росії через паспортизацію на Донбасі. Частина держав взагалі не готові на запровадження санкцій з цього приводу.
  • Міністр закордонних справ Павло Клімкін наполягає, що ЄС повинен погодити системну відповідь на рішення Росії про роздачу російського громадянства мешканцям окупованих територій.

Теми: ЄСсанкціїРосія
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