Могеріні: ЄС вивчить можливість введення санкцій через роздачу паспортів на Донбасі

Євросоюз у найближчі тижні продовжить вивчати можливість введення санкцій проти РФ через видачу паспортів жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою.

Про це 13 травня заявила Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

За її словами, це питання у понеділок обговорювали не лише з представниками "Східного партнерства", але й на початку засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Нагадаємо: