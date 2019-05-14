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Могерини: ЕС изучит возможность введения санкций за раздачу паспортов на Донбассе

Вторник, 14 мая 2019, 00:34

Евросоюз в ближайшие недели продолжит изучать возможность введения санкций против РФ через выдачу паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.

Об этом 13 мая заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе, передает "Радио Свобода".

По ее словам, этот вопрос в понедельник обсуждали не только с представителями "Восточного партнерства", но и в начале заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что пока в ЕС в принципе нет согласия по поводу введения санкций против России из-за паспортизации на Донбассе. Часть государств вообще не готовы на введение санкций по этому поводу.
  • Министр иностранных дел Павел Климкин настаивает, что ЕС должен согласовать системный ответ на решение России о раздаче российского гражданства жителям оккупированных территорий.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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