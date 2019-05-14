Могерини: ЕС изучит возможность введения санкций за раздачу паспортов на Донбассе

Евросоюз в ближайшие недели продолжит изучать возможность введения санкций против РФ через выдачу паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.

Об этом 13 мая заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе, передает "Радио Свобода".

По ее словам, этот вопрос в понедельник обсуждали не только с представителями "Восточного партнерства", но и в начале заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Напомним: