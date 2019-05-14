Винищувачі ВПС Угорщини перехопили літак РФ над Балтикою

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Вівторок, 14 травня 2019, 03:28

Пілоти Військово-повітряних сил Угорщини перехопили російський літак Ан-26, який без дозволу перебував у повітряному просторі країн Балтії.

Про це повідомили в угорському Міністерстві оборони, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що вдень 13 травня по тривозі з Об’єднаного протиповітряного центру НАТО, який базується в Німеччині, у небо Балтії піднялися кілька винищувачів військово-повітряних сил Угорщини.

"Відповідно до міжнародних норм, угорські пілоти зі складу Повітряної поліції Балтії ідентифікували і перехопили російський літак Ан-26, який без дозволу знаходився у повітряному просторі країн Балтії", - йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ інцидент наразі не прокоментували.

"Близько сотні угорських військових, у тому числі льотна ланка з чотирьох винищувачів типу JAS-39 Gripen, з 1 травня вже вдруге, починаючи з 2015 року, здійснюють 4-місячне патрулювання з метою охорони повітряного простору Литви, Латвії та Естонії", - пише "Радіо Свобода".

Повідомляється, що угорські військові позмінно підсилюють Групу резервних засобів протиповітряної оборони військових підрозділів Балтії з Іспанії та Великої Британії під спільним командуванням НАТО на летовищі у литовському місті Шяуляй.

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Теми: Угорщина Росія Прибалтика


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