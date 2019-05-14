Истребители ВВС Венгрии перехватили самолет РФ над Балтикой

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Вторник, 14 мая 2019, 03:28

Пилоты Военно-воздушных сил Венгрии перехватили российский самолет Ан-26, который без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии.

Об этом сообщили в венгерском Министерстве обороны, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что днем ​​13 мая по тревоге из Объединенного противовоздушного центра НАТО, который базируется в Германии, в небо Балтии поднялись несколько истребителей ВВС Венгрии.

"Согласно международным нормам, венгерские пилоты из состава Воздушной полиции Балтии идентифицировали и перехватили российский самолет Ан-26, который без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии", - говорится в сообщении.

В МИД РФ инцидент пока не прокомментировали.

"Около сотни венгерских военных, в том числе летное звено из четырех истребителей типа JAS-39 Gripen, с 1 мая уже во второй раз, начиная с 2015 года, осуществляют 4-месячное патрулирование с целью охраны воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии", - пишет "Радио Свобода".

Сообщается, что венгерские военные посменно усиливают Группу резервных средств противовоздушной обороны военных подразделений Балтии из Испании и Великобритании под общим командованием НАТО на аэродроме в литовском городе Шяуляй.

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Темы: Венгрия Росcия Прибалтика


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