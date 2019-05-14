ЗМІ: Сенатори США підготували законопроект про санкції проти "Північного потоку-2"

Сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз та сенатор-демократ від Нью-Гемпшира Джинн Шейхін підготували законопроект щодо санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на 2 джерела, знайомі з ситуацією.

Зазначається, що сенатори, які є членами Комітету з міжнародних відносин, планують за допомогою законопроекту посилити тиск на РФ.

Планується, що обмежувальні заходи будуть спрямовані на судна, які прокладають газопровід, та компанії, які володіють цими суднами.

У законопроекті також йдеться про відмову у візах керівникам компаній, які пов'язані з цими суднами. Крім цього, законопроект передбачає санкції проти компаній, які проводять страхування газопроводу.

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