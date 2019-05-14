ЗМІ: Сенатори США підготували законопроект про санкції проти "Північного потоку-2"

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Вівторок, 14 травня 2019, 05:18

Сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз та сенатор-демократ від Нью-Гемпшира Джинн Шейхін підготували законопроект щодо санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на 2 джерела, знайомі з ситуацією.

Зазначається, що сенатори, які є членами Комітету з міжнародних відносин, планують за допомогою законопроекту посилити тиск на РФ. 

Планується, що обмежувальні заходи будуть спрямовані на судна, які прокладають газопровід, та компанії, які володіють цими суднами.

У законопроекті також йдеться про відмову у візах керівникам компаній, які пов'язані з цими суднами. Крім цього, законопроект передбачає санкції проти компаній, які проводять страхування газопроводу.

Нагадаємо:

  • Європейський парламент ухвалив оновлену Газову директиву ЄС, яка також буде застосовуватися до трубопроводів з третіх країн, таких як "Північний потік-2" російського "Газпрому".
  • Оскільки видобуток і транспортування газу не можуть перебувати під контролем однієї компанії, "Газпрому" доведеться відмовитися від права власності на трубопровід на території ЄС, і відкрити використання трубопроводу для третіх сторін. Це може мати великі економічні наслідки для Nord Stream 2.
  • Відповідно до директиви, нові трубопроводи можуть бути предметом винятків, але вони повинні бути схвалені Європейською комісією і підлягати суворим умовам.
  • Nord Stream 2 заявила, що вже інвестувала понад 5,8 млрд євро в планування і будівництво проекту в 10 млрд євро.
  • Вона вже проклала понад 1000 кілометрів трубопроводу, але все ще потребує дозволу Данії.
  • У Єврокомісії також заявляли, що газопровід "Північний потік-2" не запрацює ще декілька років.

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Теми: США Росія санкції


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