ЗМІ: Сенатори США підготували законопроект про санкції проти "Північного потоку-2"
Вівторок, 14 травня 2019, 05:18
Сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз та сенатор-демократ від Нью-Гемпшира Джинн Шейхін підготували законопроект щодо санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на 2 джерела, знайомі з ситуацією.
Зазначається, що сенатори, які є членами Комітету з міжнародних відносин, планують за допомогою законопроекту посилити тиск на РФ.
Планується, що обмежувальні заходи будуть спрямовані на судна, які прокладають газопровід, та компанії, які володіють цими суднами.
У законопроекті також йдеться про відмову у візах керівникам компаній, які пов'язані з цими суднами. Крім цього, законопроект передбачає санкції проти компаній, які проводять страхування газопроводу.
Нагадаємо:
- Європейський парламент ухвалив оновлену Газову директиву ЄС, яка також буде застосовуватися до трубопроводів з третіх країн, таких як "Північний потік-2" російського "Газпрому".
- Оскільки видобуток і транспортування газу не можуть перебувати під контролем однієї компанії, "Газпрому" доведеться відмовитися від права власності на трубопровід на території ЄС, і відкрити використання трубопроводу для третіх сторін. Це може мати великі економічні наслідки для Nord Stream 2.
- Відповідно до директиви, нові трубопроводи можуть бути предметом винятків, але вони повинні бути схвалені Європейською комісією і підлягати суворим умовам.
- Nord Stream 2 заявила, що вже інвестувала понад 5,8 млрд євро в планування і будівництво проекту в 10 млрд євро.
- Вона вже проклала понад 1000 кілометрів трубопроводу, але все ще потребує дозволу Данії.
- У Єврокомісії також заявляли, що газопровід "Північний потік-2" не запрацює ще декілька років.