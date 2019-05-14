СМИ: Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джинн Шейхин подготовили законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 2 источника, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что сенаторы, члены Комитета по международным отношениям, планируют с помощью законопроекта усилить давление на РФ.

Планируется, что ограничительные меры будут направлены на суда, которые прокладывают газопровод, и компании, которые владеют этими судами.

В законопроекте также говорится об отказе в визах руководителям компаний, связанных с этими судами. Кроме этого, законопроект предусматривает санкции против компаний, которые проводят страхование газопровода.

Напомним: