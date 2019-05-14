СМИ: Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джинн Шейхин подготовили законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 2 источника, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что сенаторы, члены Комитета по международным отношениям, планируют с помощью законопроекта усилить давление на РФ.
Планируется, что ограничительные меры будут направлены на суда, которые прокладывают газопровод, и компании, которые владеют этими судами.
В законопроекте также говорится об отказе в визах руководителям компаний, связанных с этими судами. Кроме этого, законопроект предусматривает санкции против компаний, которые проводят страхование газопровода.
Напомним:
- Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС, которая также будет применяться к трубопроводам из третьих стран, таких как "Северный поток-2" российского "Газпрома".
- Поскольку добыча и транспортировка газа не могут находиться под контролем одной компании, "Газпрому" придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС, и открыть использование трубопровода для третьих сторон. Это может иметь большие экономические последствия для Nord Stream 2.
- Nord Stream 2 заявила, что уже инвестировала более 5,8 млрд евро в планирование и строительство проекта в 10 млрд евро.
- Она уже проложила более 1000 километров трубопровода, но все еще требует разрешения Дании.
- В Еврокомиссии также заявляли, что газопровод "Северный поток-2" не заработает еще несколько лет.
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