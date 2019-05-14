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СМИ: Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Вторник, 14 мая 2019, 05:18
СМИ: Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против Северного потока-2

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джинн Шейхин подготовили законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 2 источника, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что сенаторы, члены Комитета по международным отношениям, планируют с помощью законопроекта усилить давление на РФ.

Планируется, что ограничительные меры будут направлены на суда, которые прокладывают газопровод, и компании, которые владеют этими судами.

В законопроекте также говорится об отказе в визах руководителям компаний, связанных с этими судами. Кроме этого, законопроект предусматривает санкции против компаний, которые проводят страхование газопровода.

Напомним:

  • Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС, которая также будет применяться к трубопроводам из третьих стран, таких как "Северный поток-2" российского "Газпрома".
  • Поскольку добыча и транспортировка газа не могут находиться под контролем одной компании, "Газпрому" придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС, и открыть использование трубопровода для третьих сторон. Это может иметь большие экономические последствия для Nord Stream 2.
  • Nord Stream 2 заявила, что уже инвестировала более 5,8 млрд евро в планирование и строительство проекта в 10 млрд евро.
  • Она уже проложила более 1000 километров трубопровода, но все еще требует разрешения Дании.
  • В Еврокомиссии также заявляли, что газопровод "Северный поток-2" не заработает еще несколько лет.

Темы: СШАРосcиясанкции
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