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Глави МЗС ЄС заявили про позитивні сигнали від команди Зеленського

Вівторок, 14 травня 2019, 09:59
Глави МЗС ЄС заявили про позитивні сигнали від команди Зеленського

Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні 13 травня відзначили позитивні сигнали, що надійшли від команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС за підсумками засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ, що проходить в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що на засіданні міністри обговорили ситуацію в Україні після оприлюднення результатів президентських виборів.

"Вони відзначили позитивні сигнали, які надійшли з майбутньої адміністрації, особливо її намір продовжувати та зміцнювати реформи, які, як вони підкреслили, залишаються ключовими у забезпеченні відчутних переваг для українського народу", - йдеться у повідомленні.

Також міністри висловили стурбованість з приводу російського указу щодо спрощення процедури видачі російських паспортів в окремих районах Донецької і Луганської областей України.

Глави МЗС ЄС знову підтвердили повну підтримку України та її суверенітету, незалежності й територіальної цілісності.

Як повідомлялося, Євросоюз отримав від представників команди Володимира Зеленського сигнал про необхідність змін у торгівельну частину Угоди про асоціацію.

Теми: ЄСЗеленський
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