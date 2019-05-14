Глави МЗС ЄС заявили про позитивні сигнали від команди Зеленського

11270 переглядів
Вівторок, 14 травня 2019, 09:59

Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні 13 травня відзначили позитивні сигнали, що надійшли від команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС за підсумками засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ, що проходить в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що на засіданні міністри обговорили ситуацію в Україні після оприлюднення результатів президентських виборів.

"Вони відзначили позитивні сигнали, які надійшли з майбутньої адміністрації, особливо її намір продовжувати та зміцнювати реформи, які, як вони підкреслили, залишаються ключовими у забезпеченні відчутних переваг для українського народу", - йдеться у повідомленні.

Також міністри висловили стурбованість з приводу російського указу щодо спрощення процедури видачі російських паспортів в окремих районах Донецької і Луганської областей України.

Глави МЗС ЄС знову підтвердили повну підтримку України та її суверенітету, незалежності й територіальної цілісності.

Як повідомлялося, Євросоюз отримав від представників команди Володимира Зеленського сигнал про необхідність змін у торгівельну частину Угоди про асоціацію.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ЄС Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін запропонує ратифікувати енергетичний додаток до угоди про асоціацію з ЄС 14 травня 2019, 08:55
Глава МЗС Естонії: ЄС слід розширити санкції за паспорти РФ на Донбасі 14 травня 2019, 07:38
Могеріні: ЄС вивчить можливість введення санкцій через роздачу паспортів на Донбасі 14 травня 2019, 00:34
Усі новини
Головні новини
САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"
Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації
Кого українці хочуть бачити прем’єром: лідирують Тимошенко і Смешко
Українці назвали перші кроки, яких очікують від Зеленського
Усі новини
Фото

Світ у краплях дощу

Освіта

Чому дитсадок краще за виховання вдома

їжа

Пеганство: меню, переваги та недоліки новомодної системи харчування