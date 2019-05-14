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Главы МИД ЕС заявили о позитивных сигналах от команды Зеленского

Вторник, 14 мая 2019, 09:59
Главы МИД ЕС заявили о позитивных сигналах от команды Зеленского

Министры иностранных дел стран ЕС на заседании 13 мая отметили положительные сигналы, поступившие от команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС по итогам заседания Совета на уровне министров иностранных дел, которое проходит в Брюсселе, сообщает "Европейская правда". 

Отмечается, что на заседании министры обсудили ситуацию в Украине после обнародования результатов президентских выборов.

"Они отметили позитивные сигналы, поступившие от будущей администрации, особенно о ее намерении продолжать и укреплять реформы, которые, как они подчеркнули, остаются ключевыми в обеспечении ощутимых преимуществ для украинского народа", - говорится в сообщении.

Министры также выразили обеспокоенность по поводу российского указа об упрощении процедуры выдачи российских паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Главы МИД ЕС подтвердили полную поддержку Украины и ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Как сообщалось, Евросоюз получил от представителей команды Владимира Зеленского сигнал о необходимости внесения изменений в торговую часть Соглашения об ассоциации.

Темы: ЕСЗеленский
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