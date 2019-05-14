У середу в Україні буде по-літньому спекотно, хоч і з грозою

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Вівторок, 14 травня 2019, 10:53

15 травня в Україні очікуються дощі та грози, але температура повітря уже буде літньою.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"15 травня на сході та півдні стовпчики термометрів можуть досягти +24+28 градусів. А це вже – літечко. На решті території України також очікується температурний комфорт – протягом дня +20+25 градусів", - відзначає Діденко.

На Заході – буде трохи прохолодніше, +17+23 градуси.

"У середу дощі з грозами найбільш ймовірні в західних областях, а також на півночі України. Дощі очікуються від невеликих до короткочасних злив, тому парасолі будуть найактуальнішим предметом найближчими днями", - додає синоптик. 

 

На сході, у центрі та на півдні буде сонячно і сухо, локальні дощі можуть зачепити лише Вінниччину та Одещину.

У Києві 15 травня – місцями районні дощі, грози, вдень до +22+24 градусів.

Українська правда

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