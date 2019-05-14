В среду в Украине будет по-летнему жарко, хоть и с грозой

15 мая в Украине ожидаются дожди и грозы, но температура воздуха уже будет летней.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"15 мая на востоке и юге столбики термометров могут достигнуть +24+28 градусов. А это уже – лето. На остальной территории Украины также ожидается температурный комфорт – в течение дня +20+25 градусов", - отмечает Диденко.

На Западе – будет немного прохладнее, +17+23 градуса.

"В среду дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, а также на севере Украины. Дожди ожидаются от небольших до кратковременных ливней, поэтому зонты будут актуальным предметом ближайшие дни", - добавляет синоптик.

На востоке, в центре и на юге будет солнечно и сухо, локальные дожди могут задеть только Винницкую и Одесскую области.

В Киеве 15 мая – местами районные дожди, грозы, днем ​​до +22+24 градусов.