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Націоналісти й прихильники Порошенка побилися під КС – суд відклав "люстрацію"

Вівторок, 14 травня 2019, 11:31

Біля Конституційного суду сталася бійка між симпатиками партій "Свобода" та "Нацкорпус" з одного боку та представниками "Блоку Петра Порошенка – Солідарність" із іншого.

Про це повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Силове протистояння виникло після того, як представники "Свободи" почали звинувачувати президента Петра Порошенка в низці невдач на фронті: у втратах українських військових під час "Іловайського котла" та під час оборони Дебальцевого, в корупції в армії, а також у скасуванні Конституційним судом норми про незаконне збагачення.

У відповідь прихильники БПП почали скандувати "Ганьба!".

Після цього сталася коротка бійка, яку оперативно припинили присутні на місці правоохоронці. 

Інформації про постраждалих унаслідок інциденту поки що немає.

Тепер обидва табори мітингувальників розділені кордонами бійців Національної гвардії та Нацполіції.

Одна сторона скандує "Конституція не позеленіє", їхні опоненти скандують "Свинарчуків Порошенка – за ґрати!".

З 10-ї ранку під КС проходить акція "Не дамо скасувати люстрацію!".

На 10 ранку 14 травня у плані КС – продовження розгляду справ щодо конституційності положень закону "Про очищення влади" (за поданнями Верховного Суду) та положень закону "Про запобігання корупції" (за поданнями 65 народних депутатів).

Врешті-решт Конституційний суд відклав розгляд закону "Про очищення влади", повідомляє джерело "Інтерфакс-Україна".

Причина перенесення і нова дата розгляду щодо так званого "закону про люстрацію" поки не відомі.

Інтерфакс, УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: КСБППнаціоналістиакціїлюстрація
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