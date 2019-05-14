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Националисты и сторонники Порошенко подрались под КС – суд отложил люстрацию

Вторник, 14 мая 2019, 11:31

Возле Конституционного суда произошла драка между сторонниками партий "Свобода" и "Нацкорпус" с одной стороны и представителями "Блока Петра Порошенко – Солидарность" с другой.

Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Силовое противостояние возникло после того, как представители "Свободы" начали обвинять президента Петра Порошенко в ряде неудач на фронте: в потерях украинских военных во время "Иловайского котла" и при обороне Дебальцево, в коррупции в армии, а также в отмене Конституционным судом нормы о незаконном обогащения.

В ответ сторонники БПП начали скандировать "Позор!".

После этого произошла короткая потасовка, которую оперативно прекратили правоохранители.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Теперь оба лагеря митингующих разделены границами бойцов Национальной гвардии и Нацполиции.

Одна сторона скандирует "Конституция не позеленеет", их оппоненты скандируют "Свинарчуков Порошенко – за решетку!".

С 10-ти утра под КС проходит акция "Не дадим отменить люстрацию!".

На 10 утра 14 мая в плане КС – продолжение рассмотрения дел о конституционности положений закона "Об очистке власти" (по представлениям Верховного Суда) и положений закона "О предупреждении коррупции" (по представлениям 65 народных депутатов).

В итоге Конституционный суд отложил рассмотрение закона "Об очищении власти", сообщает источник "Интерфакс-Украина".

Причина переноса и новая дата рассмотрения по так называемому "закону о люстрации" пока не известны.

Интерфакс, УП, обновлено

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Темы: КСБППнационалистыакциилюстрация
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